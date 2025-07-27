Elazığ'da Şarampole Devrilen Otomobilde 5 Yaralı
Elazığ'da meydana gelen kazada, kontrolden çıkan bir otomobil şarampole devrildi. Olayda araçta bulunan 5 kişi yaralandı ve hastanelere kaldırıldı.
Elazığ'da şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.
M.S'nin kullandığı 23 ABE 956 plakalı otomobil, Güney Çevre Yolu Tadım rampasında, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA / Suat Öztürk - Güncel