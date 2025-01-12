Elazığ'da Şantiyede Göçük: 1 İşçi Hayatını Kaybetti

Elazığ'da şantiyede kanal kazısı esnasında göçük altında kalan 1 işçi yaşamını yitirdi.

Zafran Mahallesi'nde bir inşaat şantiyesinde altyapı için kanal kazası esnasında meydana gelen göçükte işçi Musa K. (48) toprak altında kaldı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

AFAD ekiplerince toprak altından çıkarılan işçi, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Musa K'nin cenazesi Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü.