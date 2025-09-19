Elazığ'da Saman Yangını Kontrol Altına Alındı

ELAZIĞ'da açık alanda bulunan samanlar, alev alarak yandı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Merkeze bağlı Uzuntarla köyünde açık alanda bulunan samanlar, sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle alev alarak yandı. İhbarla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

HABER-KAMERA: TEKİN YALÇINKAYA/ELAZIĞ,