Elazığ'da Saman Yangını Kontrol Altına Alındı

Güncelleme:
Elazığ'ın Uzuntarla köyünde açık alanda bulunan samanlar, bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

Merkeze bağlı Uzuntarla köyünde açık alanda bulunan samanlar, sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle alev alarak yandı. İhbarla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

HABER-KAMERA: TEKİN YALÇINKAYA/ELAZIĞ,

