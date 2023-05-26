Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Elazığ'da salep soğanı toplayan kişiye 110 bin lira ceza

Elazığ'da salep soğanı toplayan kişiye 110 bin lira ceza

Güncel Haberler

ELAZIĞ'da, kaçak salep soğanı toplayan kişiye 110 bin lira ceza kesildi.

ELAZIĞ'da, kaçak salep soğanı toplayan kişiye 110 bin lira ceza kesildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Arıcak ilçesinde bir kişinin arazide salep soğanı topladığı bilgisine ulaştı. Bölgeye giden ekipler, Diyarbakır'dan geldiği belirlenen S.S.'yi salep soğanı toplarken suçüstü yakaladı. Şüpheliye biyolojik çeşitliği tahrip ettiği gerekçesiyle 110 bin lira ceza uygulanırken, ele geçirilen 5 kilo 665 gram salep soğanı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tekin Yalçınkaya - Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title