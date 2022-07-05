Elazığ'da sahte parayla alışveriş yapan şüpheli yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Elazığ'da sahte parayla alışveriş yapan şüpheli yakalandı

AA - Suat Öztürk - Güncel
 - Güncelleme:
Elazığ'da sahte parayla alışveriş yapan şüpheli yakalandı

Elazığ'da sahte parayla alışveriş yapan şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

Elazığ'da sahte parayla alışveriş yapan şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

Bir marketten sahte parayla alışveriş yapıldığı bilgisi üzerine çalışma yapan ekipler şüphelinin F.K. (58) olduğunu tespit etti.

Yakalanan şüphelinin aracında ve üst aramasında 100 liralık 21 sahte banknot ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Suat Öztürk - Güncel

Emniyet Müdürlüğü alışveriş Elazığ Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title