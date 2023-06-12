Elazığ'da sahte para operasyonu: 3 tutuklama

Elazığ'da sahte parayla alışveriş yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir alışveriş sitesinde satışa sunulan telefonun sahte parayla satın alınması üzerine çalışma başlattı.