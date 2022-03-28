ELAZIĞ'DA SAĞLIK ÇALIŞANLARI, HASTA VE YAKINLARINDAN EL EMEĞİ SERGİSİ

ELAZIĞ (DHA) - ELAZIĞ'da, Milli Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı protokolü kapsamında sağlık çalışanları, hasta ve yakınlarının 3 ay boyunca gördükleri kurs sonunda ortaya çıkardığı eserler Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde sergilendi.

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ve Sağlık Bakanlığı arasındaki işbirliği protokolü çerçevesinde Elazığ Halk Eğitim Merkezi'nce sağlık çalışanları, hasta ve yakınlarına yönelik kurslar düzenlendi. Bu kapsamda Fethi Sekin Şehir Hastanesi Palyatif Servisi'ndeki hastalar, yakınları ve sağlık çalışanları, 3 ayda gördükleri eğitimin ardından 100 eser ortaya çıkardı. 15 kursiyerin hazırladığı eserler için Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde sergi düzenlendi. Sergininin açılışına AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit, Başhekim Prof. Dr. Erol Keleş, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Kenan Tabar ve kursiyerler ile vatandaşlar katıldı. Tablolar ve el emeği ürünlerin yer aldığı sergi 3 gün boyunca ziyaret edilebilecek. Sergide satılacak ürünlerden elde edilecek gelirle de kursiyerler, aile ekonomilerine katkıda bulunacak.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Kenan Tabar, Bu tür kursları vatandaşlarımızın el becerilerini geliştirmek, boş zamanlarını değerlendirmek ve sosyal destek sağlamak amacıyla açmaktayız. Bütün hasta, hasta yakınları ve mesai saatleri dışında da hastane çalışanlarını kurslarımıza bekliyoruz dedi.