Elazığ'da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Elazığ'da akşam saatlerinde etkisini gösteren günlük yaşamı olumsuz etkilerken, cadde ve sokaklar suyla doldu, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

ELAZIĞ'da akşam saatlerinde etkisini gösteren günlük yaşamı olumsuz etkilerken, cadde ve sokaklar suyla doldu, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Meteoroloji 13'üncü Bölge Müdürlüğü'nün yağış uyarısının ardından, kentte akşam saatlerinde sağanak etkili oldu. Günlük yaşamı olumsuz etkileyen sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklar suyla dolarken, araç sürücüleri ilerlemekte güçlük çekti. Bazı ev ve iş yerlerinin bodrum ve zemin katlarını ise su bastı. (DHA)