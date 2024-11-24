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Elazığ'da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Elazığ'da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi
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Elazığ'da öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağış, cadde ve sokaklarda su birikintilerine yol açtı. Sürücüler trafikte zorlanırken, yayalar da yağmura hazırlıksız yakalandı.

Elazığ'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kent merkezinde öğle saatlerinde etkisini gösteren sağanağın ardından bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Yağış nedeniyle sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekerken, sağanağa hazırlıksız yakalanan yayalar da zor anlar yaşadı.

Kentte yağış aralıklarla devam ediyor.

Kaynak: AA / İsmail Şen - Güncel
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