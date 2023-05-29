Üye Girişi
Haberi Paylaş

Elazığ'da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Güncel Haberler

ELAZIĞ'da öğle saatlerinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi, bazı cadde ve sokakları su bastı. Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nün uyarısının andından Elazığ'da gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu. Öğle saatlerinde etkisini arttıran yağış nedeniyle bazı cadde ve sokakları su bastı. Sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekerken, belediye ekipleri de yollarda biriken suları tahliye etmek için çalışma başlattı.

ELAZIĞ'da öğle saatlerinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi, bazı cadde ve sokakları su bastı.

Meteoroloji 13.?üncü Bölge Müdürlüğü'nün uyarısının andından Elazığ'da gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu. Öğle saatlerinde etkisini arttıran yağış nedeniyle bazı cadde ve sokakları su bastı. Sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekerken, belediye ekipleri de yollarda biriken suları tahliye etmek için çalışma başlattı. (DHA)

Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ, (DHA)-

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Elazığ DHA Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title