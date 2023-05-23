Elazığ'da sağanak yağış etkili oldu, şimşekler geceyi aydınlattı Elazığ'da gece etkisini gösteren yağış, kentin tamamını etkisi altına aldı.

Elazığ'da sağanak yağış etkili oldu, şimşekler geceyi aydınlattı

ELAZIĞ - Elazığ'da gece etkisini gösteren yağış, kentin tamamını etkisi altına aldı. Yağışla birlikte çakan şimşekler geceyi gündüze çevirdi.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünün uyarılarının ardından Elazığ'da gece yağmurun başlaması ile birlikte peş peşe şimşekler çakmaya başladı. Tüm Elazığ'ı vuran sağanak yağış sırasında, özellikle kent merkezinde şimşekler etkili oldu. Çakan şimşekler geceyi gündüze çevirdi. Yağışların gece boyunca etkili olacağı kaydedildi.