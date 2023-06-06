Elazığ'da Sağanak Yağış Etkili Oldu

Elazığ'da öğleden sonra başlayan sağanak yağış, bazı noktalarda su birikintilerine neden oldu. Meteoroloji vatandaşları aksamalara karşı uyardı.

Elazığ'da sağanak etkili oldu

ELAZIĞ Elazığ'da sağanak yağış etkili olurken meteoroloji meydana gelebilecek aksamalara karşı vatandaşları uyardı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nün öğleden sonra gök gürültülü sağanak yağış uyarısının ardından Elazığ'da sağanak yağış etkili oluyor. Kentte öğleden sonra başlayan ve aralıklarla seyreden yağış, şiddetini arttırdı. Yoğun yağış nedeniyle bazı noktalarda su birikintileri oluştu. Şemsiyesi olan vatandaşlar ıslanmaktan kurtulurken, hazırlıksız olan bazı vatandaşlar ise ıslanmaktan kurtulamadı.