ELAZIĞ'DA SAĞANAK YAĞIŞ ETKİLİ OLDU

ELAZIĞ'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak günlük hayatı olumsuz etkiledi, bazı cadde ve sokakları su bastı.

ELAZIĞ'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak günlük hayatı olumsuz etkiledi, bazı cadde ve sokakları su bastı.

Kentte akşam saatlerinde etkili olan sağanak, günlük hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokakları su bastı. Sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekerken, belediye ekipleri de yollarda biriken suları tahliye etmek için çalışma başlattı.