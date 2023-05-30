Elazığ'da sağanak ve dolu etkili oldu; 200 küçükbaş hayvan öldü

ELAZIĞ'da etkili olan sağanak ve dolu günlük hayatı olumsuz etkiledi. Hıdır Baba köyünde sel baskını nedeniyle 200 küçükbaş hayvan öldü. Meteoroloji 13'üncü Bölge Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Elazığ'da sağanak ve dolu yağışı etkili oldu. Merkeze bağlı Hıdır Baba köyünde etkili olan yağış nedeniyle sel sularının bastığı ahırların içerisindeki 200 küçükbaş hayvan, boğularak öldü. Köydeki 140 küçükbaş hayvan ise vatandaşların çabalarıyla kurtarıldı. Suların tahliyesi için çalışma başlatılırken, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri bölgede hasar tespit çalışması başlattı.