Elazığ'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Elazığ kent merkezinde akşam saatlerinde etkisini gösteren sağanak yağış nedeniyle sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı. Yağışın ardından bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Elazığ'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Kent merkezinde akşam saatlerinde etkisini gösteren sağanağın ardından bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Yağış nedeniyle sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.
Sağanağa hazırlıksız yakalanan yayalar da zor anlar yaşadı.
Kentte yağış aralıklarla devam ediyor.