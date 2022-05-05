Elazığ'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi - Haberler

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Elazığ'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

AA - İsmail Şen - Güncel
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Elazığ'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Elazığ'da gök gürültülü sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da gök gürültülü sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.

Kent genelinde etkisini gösteren sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklar ile alt geçitlerde su birikintileri oluştu, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Kentte bazı iş yerlerinde ve sebze halinde su baskınları meydana geldi.

Şiddetli yağış nedeniyle rögarlar taşarken, yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Belediye ekipleri, sağanağın yol açtığı olumsuzlukları gidermek için çalışmalarını sürdürüyor. Polis ekiplerince de dikkatli olunması konusunda uyarı yapılıyor.

AA / İsmail Şen - Güncel

Elazığ, su, Güncel, Haberler

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