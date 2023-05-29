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Elazığ'da sağanak etkili oldu, birçok ev ve işyerini su bastı

Elazığ'da sağanak etkili oldu, birçok ev ve işyerini su bastı

Güncel Haberler

Meteoroloji 13'üncü Bölge Müdürlüğü'nün uyarısını yaptığı sağanak yağış, Elazığ'da akşam saatlerinde tekrar etkili oldu. Sağanak yağış nedeniyle Abdullahpaşa Mahallesi'nde bulunan bazı işyerleri ile binaların bodrum katlarındaki daireleri su bastı. Belediye ekipleri, suyu tahliye etmek için çalışma başlattı.

BİRÇOK EV VE İŞYERİNİ SU BASTI

Meteoroloji 13'üncü Bölge Müdürlüğü'nün uyarısını yaptığı sağanak yağış, Elazığ'da akşam saatlerinde tekrar etkili oldu. Sağanak yağış nedeniyle Abdullahpaşa Mahallesi'nde bulunan bazı işyerleri ile binaların bodrum katlarındaki daireleri su bastı. Belediye ekipleri, suyu tahliye etmek için çalışma başlattı.

Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ, -


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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tekin Yalçınkaya - Güncel

Elazığ Güncel Haberler

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