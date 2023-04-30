Elazığ'da sağanak etkili oldu Elazığ'da Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan 'kuvvetli yağış' uyarısı sonrası kentte sağanak yağış etkili oldu.

Elazığ'da sağanak etkili oldu

ELAZIĞ - Elazığ'da Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan 'kuvvetli yağış' uyarısı sonrası kentte sağanak yağış etkili oldu. Yağışın şiddeti zaman zaman artarak hayatı olumsuz etkiliyor.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nün uyarısını yaptığı ' kuvvetli yağış', Elazığ'da etkisini göstermeye başladı. Yağışın şiddeti zaman zaman artarak hayatı olumsuz etkiliyor. Trafikte de aksamalara neden olan yağış, sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış; 1700m üzeri rakımlı

yerlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar; yağış anında kuvvetli rüzgar beklenmektedir. Ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, heyelan, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar oluşması muhtemel risklerdir. Muhtemel risklere karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir" denildi.