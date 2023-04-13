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Elazığ'da sağanak etkili oldu

Elazığ'da sağanak etkili oldu

Güncel Haberler

Elazığ'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Elazığ'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte etkili olan sağanağın ardından bazı cadde ve sokaklar ile alt geçitlerde su birikintileri oluştu.

Su birikintileri nedeniyle sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Sağanağa hazırlıksız yakalanan yayalar zor anlar yaşadı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, kent genelinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyururken, ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, heyelan, kuvvetli rüzgar nedeniyle baca gazı zehirlenmeleri gibi risklere karşı tedbirli ve dikkatli olunmasını istedi.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: AA / Güncel

Elazığ Güncel Haberler

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