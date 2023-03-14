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Elazığ'da sağanak etkili oldu

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Elazığ'da sağanak etkili oldu

Elazığ'da sağanak etkisini gösterdi, bazı cadde ve sokaklar ile alt geçitlerde su birikintileri oluştu.

Elazığ'da sağanak etkisini gösterdi, bazı cadde ve sokaklar ile alt geçitlerde su birikintileri oluştu.

Kent genelindeki şiddetli yağış nedeniyle sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Yayalar, cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri nedeniyle zor anlar yaşadı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, kentte çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini vurgulayarak, ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, heyelan, kuvvetli rüzgar nedeniyle bacı gazı zehirlenmeleri gibi risklere karşı tedbirli ve dikkatli olunmasını istemişti.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: AA / Güncel

Elazığ Güncel Haberler

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