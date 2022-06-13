Elazığ'da sağanak etkili oldu Elazığ'da gök gürültülü sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Elazığ'da gök gürültülü sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Kent genelinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklar ile alt geçitlerde su birikintileri oluştu, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Su birikintileri oluşan bazı yollarda mahsur kalan araçlar itfaiye tarafından kurtarıldı. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşların zor anlar yaşadığı görüldü. AA / İsmail Şen - Güncel Elazığ su Güncel Haberler

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