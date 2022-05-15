Elazığ'da sağanak etkili oldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Elazığ'da sağanak etkili oldu

İhlas Haber Ajansı - Kamil Cankılıç - Güncel
 - Güncelleme:

- Elazığ'da sağanak etkili oldu Elazığ'da meteorolojinin uyardığı sağanak yağış etkili oldu.

ADIYAMAN (İHA) - - Elazığ'da sağanak etkili oldu

ELAZIĞ - Elazığ'da meteorolojinin uyardığı sağanak yağış etkili oldu.

Meteoroloji 13'üncü Bölge Müdürlüğünün kuvvetli yağış uyarısının ardından Elazığ'da sağanak yağış etkili oldu. Yoğun yağış nedeniyle bazı noktalarda su birikintileri oluşurken, sürücüler yollarda temkinli seyretmeye çalıştı. Şemsiyesi olan vatandaşlar ıslanmaktan korunurken, hazırlıksız olan bazı vatandaşlar ise ıslanmaktan kurtulamadı. Meteoroloji ise sel, su baskınları ve ulaşımda meydana gelebilecek aksamalara karşı vatandaşları uyardı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda, "Bölgemiz genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu; yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Elazığ, Malatya, Tunceli ve Bingöl ile Adıyaman'ın kuzey çevreleri kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, yer yer dolu yağışının olocağı tahmin edilmektedir. Elazığ, Malatya, Tunceli ve Bingöl ile Adıyaman'ın kuzey çevrelerinde yerel olmak üzere aralıklı kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İhlas Haber Ajansı / Kamil Cankılıç - Güncel

Meteoroloji, Adıyaman, Elazığ, su, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title