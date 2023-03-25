ELAZIĞ'DA SAĞANAK; ELAZIĞ- MALATYA KARAYOLU BİR SÜRE ULAŞIMA KAPANDI

ELAZIĞ'da etkili olan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkilerken, Elazığ- Malatya karayolu bir süre trafiğe kapatıldı. Meteoroloji 13'üncü Bölge Müdürlüğü'nce; Elazığ, Tunceli, Bingöl, Malatya ve Adıyaman için yapılan sağanak uyarısının ardından, Elazığ'da sağanak yağış etkisini gösterdi. Öğle saatlerinden itibaren etkili olan yağış, akşam saatlerinde etkisini artırdı. Yağışla birlikte Elazığ- Malatya karayolunun bir bölümünde su birikmesi sonucu yol, trafiğe kapatıldı. Tofaş Kavşağı'ndan Malatya'ya doğru olan istikamette tedbir amaçlı kapatılan yol, yapılan çalışmanın ardından tekrar ulaşıma açıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel