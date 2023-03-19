ELAZIĞ'DA SAĞANAK; DERELER TAŞTI

ELAZIĞ'ın Baskil ilçesinde etkili olan sağanak sonrası dereler taştı. Taşkın nedeniyle tarım arazileri su altında kaldı.

Meteoroloji'nin uyarısının ardından kentte etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Baskil ilçesinde yağışın ardından Kömürhan, Deliktaş ve Situşağı dereleri taştı. Taşkın nedeniyle tarım arazilerini de su bastı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. (DHA)