Elazığ'da ruhsatsız tabanca ile yakalanan kişi hakkında yasal işlem
AA - Suat Öztürk - Güncel
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Elazığ'da bir araçta ruhsatsız tabanca ile yakalanan kişi hakkında yasal işlem yapıldı.
Elazığ'da bir araçta ruhsatsız tabanca ile yakalanan kişi hakkında yasal işlem yapıldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Gülüşkür yol kontrol noktasında durdurdukları bir araçta arama yaptı.
Aramada, ruhsatsız tabanca, 59 mermi ve 2 şarjör bulundu, araçtaki bir kişi hakkında yasal işlem yapıldı.
AA / Suat Öztürk - Güncel