Elazığ'da Ruhsatsız Silah ve Tarihi Eser Operasyonu
Elazığ'da düzenlenen operasyonda 12 ruhsatsız silah ve tarihi eser niteliğinde 30 obje ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı.
Elazığ'da 12 ruhsatsız silah ve tarihi eser niteliğinde 30 obje ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yürütülen istihbari çalışmalar sonucunda merkeze bağlı Yazıkonak beldesi Yenibağlar Mahallesi'nde 2 adrese operasyon düzenledi.
Adreslerde yapılan aramada, 4 ruhsatsız tabanca, 3 şarjör, 8 ruhsatsız av tüfeği, 7 tabanca fişeği, 32 av tüfeği fişeği, kılıç ve 30 tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen obje ele geçirildi, Ç.G. ve M.Y. gözaltına alındı.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.