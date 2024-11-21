Elazığ'da Ruhsatsız Silah ve Tarihi Eser Operasyonu

Elazığ'da 12 ruhsatsız silah ve tarihi eser niteliğinde 30 obje ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yürütülen istihbari çalışmalar sonucunda merkeze bağlı Yazıkonak beldesi Yenibağlar Mahallesi'nde 2 adrese operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramada, 4 ruhsatsız tabanca, 3 şarjör, 8 ruhsatsız av tüfeği, 7 tabanca fişeği, 32 av tüfeği fişeği, kılıç ve 30 tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen obje ele geçirildi, Ç.G. ve M.Y. gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.