Elazığ'da ruhsatsız silah operasyonu: 5 tabanca ve tüfek ele geçirildi
Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde düzenlenen operasyonda ruhsatsız tabanca ve tüfek ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde düzenlenen operasyonda ruhsatsız tabanca ve tüfek ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede huzur ve güven ortamının sağlanmasına yönelik çalışma kapsamında ruhsatsız silah bulundurduğu bilgisi üzerine Y.H'nin iş yerine operasyon düzenledi.
Yapılan aramada, ruhsatsız 5 tabanca ve tüfek ile çeşitli malzemeler ele geçirildi, Y.H. gözaltına alındı.
Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.