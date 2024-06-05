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Elazığ'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: 19 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Elazığ'da yapılan operasyonda, ruhsatsız tabanca ve pompalı tüfek bulunduran 19 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin üst ve araçlarında yapılan aramalarda ise çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Elazığ'da ruhsatsız tabanca ve pompalı tüfek bulunduran 19 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şubesi ekipleri, genel güvenlik ve asayişin sağlanması, suça konu unsurların tespiti ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Uygulamalarda, ruhsatsız silah bulunduran 19 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin üst ve araçlarında yapılan aramalarda, 16 ruhsatsız tabanca, 226 fişek, 5 ruhsatsız pompalı tüfek ve 43 kartuş ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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