Elazığ'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: 19 Şüpheli Gözaltına Alındı

Elazığ'da ruhsatsız tabanca ve pompalı tüfek bulunduran 19 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şubesi ekipleri, genel güvenlik ve asayişin sağlanması, suça konu unsurların tespiti ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik, kent genelinde 28 Nisan-4 Mayıs tarihlerinde uygulamalar gerçekleştirdi.

Uygulamalarda ruhsatsız silah bulunduran 19 şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda ruhsatsız 14 tabanca, 5 pompalı tüfek,159 fişek ile 32 kartuş ele geçirildi.