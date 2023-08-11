Elazığ'da Ruhsatsız Silah Operasyonu

Elazığ'da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada, şüpheli şahıslar durdurularak arandı. Yapılan aramada 2 adet ruhsatsız tabanca ve bir adet pompalı tüfeğe el konuldu. Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.

Elazığ'da polis ekiplerinin yaptığı çalışmada, şüpheli şahıslar durdurarak arandı. Yapılan aramada 2 adet ruhsatsız tabanca ve bir adet pompalı tüfeğe el konulurken, şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timler Amirliği tarafından Fevziçakmak Mahallesinde rutin kontroller gerçekleştirildi. Kontrollerde şüphe üzerine durdurulan M.Y.'nin (28) üzerinden 2 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 8 adet mermi ele geçirildi. Aynı gün devam eden çalışmalarda İcadiye Mahallesi'nde duyulan silah sesi üzerine ekipler olay yerine intikal etti. Elinde pompalı tüfek olan B.B. (46) yakalanırken pompalı tüfek ve 7 adet dolu kartuş ele geçirildi. Silah, tüfek, mermi ve dolu kartuşlara el konulurken şahıslar hakkında da yasal işlemlere başlanıldığı bildirildi. - ELAZIĞ