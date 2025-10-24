Haberler

Elazığ'da Restoran Kavgası: Silahlı Tehdit ve Masa Saldırısı

Güncelleme:
Elazığ'da bir restoranda iki grup arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Silah sesleriyle büyüyen olayda taraflar birbirlerine masa ve sandalyelerle saldırdı. Polis olay yerine intikal etti.

ELAZIĞ'da bir restoranda iki grup arasında çıkan tartışma, tekmeli-yumruklu kavgaya dönüştü. Sokağa taşan kavgada taraflar, birbirlerine masa ve sandalyelerle saldırdı. O anlar kameraya yansıdı.

Olay, öğleden sonra İcadiye Mahallesi Sarısaltık Sokak'taki bir restoranda meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, kavgaya dönüştü. Sokağa taşan kavgada, arbede sırasında bir kişi, belinden çıkardığı tabanca ile havaya ateş açtı. Silah sesleriyle büyüyen olayda taraflar, birbirlerine masa ve sandalyelerle saldırdı. İhbarla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle taraflar ayrılırken, olay anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

500
