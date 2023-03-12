ELAZIĞ'DA REFÜJE ÇARPIP KARŞI ŞERİDE GEÇEN OTOMOBİL TAKLA ATTI

ELAZIĞ'da sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, refüje çarpıp karşı şeride geçerek takla attı. Kazada yaralanan olmadı.

Kaza, akşam saatlerinde Alparslan Türkeş Bulvarı'nda meydana geldi. S.Ö. yönetimindeki 23 AG 033 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak refüje çarptı. Refüjdeki ağaçlara da çarpan otomobil, karşı şeride geçerek takla attı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan olmazken, otomobilde maddi hasar oluştu. Otomobilden sızan yakıt, itfaiye ekiplerince temizlendi. (DHA)