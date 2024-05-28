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Elazığ'da refüje çarpan otomobil hasar gördü

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Vali Fahribey Caddesi'nde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 06 V 4590 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak refüje çarptı. İhbar üzerine olay yerine, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilde bulunan 4 kişi kazadan yara almadan kurtuldu. Kaza otomobilde hasara yol açtı.

Elazığ'da refüje çarpan otomobil hasar gördü.

Vali Fahribey Caddesi'nde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 06 V 4590 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak refüje çarptı.

İhbar üzerine olay yerine, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Otomobilde bulunan 4 kişi kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaza otomobilde hasara yol açtı.

Kaynak: AA / Güncel

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