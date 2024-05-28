Elazığ'da refüje çarpan otomobil hasar gördü
Vali Fahribey Caddesi'nde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 06 V 4590 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak refüje çarptı. İhbar üzerine olay yerine, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilde bulunan 4 kişi kazadan yara almadan kurtuldu. Kaza otomobilde hasara yol açtı.
Elazığ'da refüje çarpan otomobil hasar gördü.
Vali Fahribey Caddesi'nde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 06 V 4590 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak refüje çarptı.
İhbar üzerine olay yerine, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Otomobilde bulunan 4 kişi kazadan yara almadan kurtuldu.
Kaza otomobilde hasara yol açtı.