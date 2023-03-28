ELAZIĞ'DA REFÜJE ÇARPAN HAFİF TİCARİ ARAÇ KARŞI ŞERİDE GEÇTİ 3 YARALI

ELAZIĞ'da, sürücüsünün kontrolünden çıkarak karşı şeride geçen hafif ticari araç, otomobille çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Güney Kent çevreyolunda meydana geldi. Malatya istikametinden gelen S.T. yönetimindeki 23 HS 534 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüje çarpıp karşı şeride geçerek, plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobile çarptı. Kazada sürücü S.T. ile araçlardaki Ö.A. ve F.Ç. yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)