Elazığ'da refüje çarpan araçta 2 kişi yaralandı
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Elazığ'da Sürsürü Mahallesi İmam Efendi Bulvarı'ndaki üst geçitte meydana gelen kazada, hafif ticari araç refüje çarparak devrildi. Kazada sürücü ile bir yolcu yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Elazığ'da refüje çarptıktan sonra devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.
Sürsürü Mahallesi İmam Efendi Bulvarı'ndaki üst geçitte O.Ç. idaresindeki 23 HN 853 plakalı hafif ticari araç refüje çarparak devrildi.
Kazada sürücü ile K.B. yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA / Suat Öztürk - Güncel