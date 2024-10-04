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Elazığ'da Rastgele Açılan Ateş Sonucu 1 Kişi Yaralandı

Elazığ'da Rastgele Açılan Ateş Sonucu 1 Kişi Yaralandı
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Elazığ'ın Ulukent Mahallesi'nde bir binaya rastgele ateş açılması sonucu Z.P. isimli bir kişi yaralandı. Şüpheliler, plakasız bir araçla geldikten sonra pompalı tüfekle ateş açtı. Yaralı hastaneye kaldırıldı.

Elazığ'da bir binaya doğru rastgele ateş açılması sonucu 1 kişi yaralandı.

Ulukent Mahallesi İhlaslı Sokak'a plakasız bir araçla gelen kimliği henüz belirlenemeyen şüpheliler, pompalı tüfekle 5 katlı bir apartmana doğru rastgele ateş açtı.

Bu sırada binanın önünde bulunan Z.P, isabet eden saçmayla hafif yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Z.P. ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan, apartmanın 1 ve 4'üncü katındaki daireler ile sokaktaki bazı araçların camlarına saçma isabet etti.

Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / İsmail Şen - Güncel
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