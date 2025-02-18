Elazığ'da Ramazan Hazırlıkları İçin Toplantı Yapıldı

Elazığ'da Keban İlçe Müftülüğünce ramazan ayına yönelik toplantı yapıldı.

İlçe Müftülüğü toplantı salonunda düzenlenen toplantıya camilerdeki din görevlileri katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan toplantıda ramazan ayına yönelik hazırlıklar görüşüldü.

Toplantıda, vaaz ve irşat faaliyetleri, teravih namazlarının düzeni, mukabele programları, camilerin düzeni ve temizliğinin en iyi şekilde yapılması konuları da ele alındı.

İlçe Müftüsü Murtaza Meşe, ramazan ayının manevi ikliminin en güzel şekilde yaşanması adına cami görevlileriyle istişarelerde bulunduklarını belirtti.