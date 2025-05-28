Elazığ'da Pompalı Tüfekle Saldırı: 2 Ağır Yaralı

Elazığ'da Pompalı Tüfekle Saldırı: 2 Ağır Yaralı
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Elazığ'ın Ulukent Mahallesi'nde bir iş yerine otomobille gelerek pompalı tüfekle ateş açan şüpheliler, 8 kişiyi yaraladı. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

ELAZIĞ'da, otomobille geldikleri bir iş yerine pompalı tüfekle ateş açan şüpheliler, 2'si ağır, 8 kişiyi yaraladı. Saldırı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, gece saatlerinde, Ulukent Mahallesi Mevlana Caddesi'nde meydana geldi. Şüpheliler, otomobille önüne geldikleri bir iş yerine pompalı tüfeklerle ateş açıp, kaçtı. İş yerindeki E.A., Ö.M., Y.B., C.Ç., M.F.A., N.R.P., E.B. ve G.B. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılıp, tedaviye alındı. Yaralılardan E.A. ve Ö.M.'nin sağlık durumlarının ağır olduğu belirtildi.

Olay bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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