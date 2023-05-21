Elazığ'da Pompalı Tüfekle Ateş Açıldı: 2 Yaralı

ELAZIĞ'da parka gelen E.A. (19), husumetlisi A.K.'ye (23) pompalı tüfekle ateş açtı. Saldırıda A.K. ile parktaki A.Ş.G. (35) yaralandı, şüpheli kaçtı.

Olay, öğleden sonra Yeni Mahalle'deki Vali Enes Yeter Parkı'nda meydana geldi. Pompalı tüfekle parka gelen E.A., husumetlisi A.K.'ye ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği A.K. ile yakınında oturan A.Ş.G. yaralandı. Tüfeğini bırakan şüpheli kaçarken, yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. A.K.'nin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)