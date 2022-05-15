Elazığ'da polisten kaçan hırsızlık şüphelisi 3 kişi yakalandı - Haberler

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da polisten kaçan 3 hırsızlık zanlısı, yaşanan takibin ardından yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent genelinde gerçekleştirilen önleme faaliyetleri kapsamında bir inşaattan hırsızlık yapıldığını fark ederek, olaya müdahale etmek için harekete geçti.

Polisin geldiğini gören 3 şüpheli, kamyonete yükledikleri çalıntı malzemelerle olay yerinden uzaklaştı.

Yaşanan kısa süreli takibin ardından yakalanan F.K. (35), H.Z. (38) ve B.A. (38) gözaltına alındı.

Kamyonetteki 150 inşaat demiri, 4 pano, 30 demir, sahibine teslim edildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.