Elazığ'da Polis, Sınava Geç Kalan Öğrencilere Yardım Eli Uzattı

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Elazığ'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu öncesinde bazı öğrenciler, polislerin yardımıyla sınav merkezine ulaştırıldı. Vali Hatipoğlu, ekiplerin başarılı müdahalesi için teşekkür etti.

Elazığ'da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) geç kalma riski bulunan bazı öğrenciler, polislerin yardımıyla sınav merkezine ulaştırıldı.

Sınav öncesi çeşitli nedenlerle sınava geç kalan bazı adaylar, polislerden yardım istedi.

Ekipler, yardımcı oldukları öğrencileri sınava girecekleri okullara yetiştirdi.

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu da sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Dakikalarla yarıştık, gençlerimizi sınava yetiştirdik! İl Emniyet Müdürlüğümüze bağlı motorize ekiplerimiz yine görevdeydi. Tam zamanında tam da yanı başınızda. Tüm öğrencilerimize gönülden başarılar! Ekiplerimize teşekkürler."

Kaynak: AA / Suat Öztürk - Güncel
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