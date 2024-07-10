Üye Girişi
Haberler

Elazığ'da Polis Ekiplerinden Kaçan Kız Çocuğu Bodrumda Yakalandı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'da polis ekiplerinden kaçan 15 yaşındaki kız çocuğu, girdiği apartmanın bodrum katında yakalandı. Kız çocuğunun neden kaçtığı henüz bilinmiyor.

ELAZIĞ'da polis ekiplerinden kaçan kız çocuğu, girdiği apartmanın bodrum katında yakalandı.

Olay, akşam saatlerinde merkez Nailbey Mahallesi Tuncay Sokak'taki Kardeşler Apartmanı'nda meydana geldi. Polis ekiplerinden kaçan 15 yaşındaki ismi öğrenilemeyen kız çocuğu, apartmanın ikinci katına çıktı. Yakalanacağını anlayan kız çocuğu, apartmanın dar olan merdiven boşluğundan bodruma indi. Bodrum kapısının kilitli olması nedeniyle, itfaiye ekiplerine haber verildi. Gelen ekiplerinin kilidi kırmasıyla bodruma giren polisler, kız çocuğunu yakalayarak gözaltına alındı. Polisten neden kaçtığı henüz öğrenilmeyen kız çocuğunun Çocuk Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Bodrum Elazığ Güvenlik 3.Sayfa Güncel Haberler

Kayseri'de yaşanan olaylarda terör örgütü bağlantısı! Provokasyon yapan hesaplarda PKK ve FETÖ parmağı

Kayseri'de yaşanan olaylarda terör örgütü bağlantısı! Provokasyon yapan hesaplarda PKK ve FETÖ parmağı

 4'lü toplantıdan asgari ücrete de zam çıkar mı? AK Parti'den açıklama var

4'lü toplantıdan asgari ücrete de zam çıkar mı? AK Parti'den açıklama var

 Etimesgut Belediyesi'nden tartışma yaratacak karar! 15 Temmuz'da hiçbir etkinlik yapılmayacak

Etimesgut Belediyesi'nden tartışma yaratacak karar! 15 Temmuz'da hiçbir etkinlik yapılmayacak

 Anketten çıkan sonuçlar bir hayli çarpıcı! İşte Kabine'nin en çok beğenilen 5 ismi

Anketten çıkan sonuçlar bir hayli çarpıcı! İşte Kabine'nin en çok beğenilen 5 ismi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title