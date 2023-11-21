Haberler ›› Güncel ›› Elazığ'da polis ekipleri okul önlerinde denetim gerçekleştirdi

Elazığ'da polis ekipleri okul önlerinde denetim gerçekleştirdi

21 Kasım 2023 19:36 , Son Güncelleme: 19:38 Güncel Haberler Abone Ol

Elazığ'da İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi ekipleri, öğrencilerin güvenliği için 218 okul önünde denetim yaptı. Denetimlerde şüpheli şahıslar, sürücüler, servis araçları ve iş yerleri kontrol edildi.