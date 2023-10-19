Elazığ'da polis ekibi aracı ve otomobilin çarpışması sonucu 2 polis memuru yaralandı
- Güncelleme:
Güncel Haberler
Elazığ'da Malatya Caddesi Hazardağlı Kavşağı'nda meydana gelen trafik kazasında, polis ekibi aracı ile otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan 2 polis memuru Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Elazığ'da polis ekibi aracı ve otomobilin çarpışması sonucu 2 polis memuru yaralandı.
Malatya Caddesi Hazardağlı Kavşağı'nda, sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 23 A 7422 plakalı polis ekibi aracı ile 01 AAU 130 plakalı otomobil çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 2 polis memuru sağlık ekiplerince Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Güncel