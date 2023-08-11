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Elazığ'da pikabın arka kısmında seyreden çocuklar kameralara yansıdı

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Elazığ'ın en işlek caddelerinden biri olan Gazi Caddesi'nde, pikabın arka kısmına tutunarak seyir yapan çocuklar kameralara takıldı. Hiçbir güvenlik önlemi olmadan pikabın oturma kısmına tutunarak seyreden çocuklar, görenleri hayrete düşürdü. Bir süre pikabın arkasında ilerleyen çocuklar daha sonra inerek gözden kayboldu.

Elazığ'da iki çocuğun seyir halindeki pikabın arka kısmına asılarak seyretmesi kameralara yansıdı.

Elazığ'ın en işlek caddelerinden biri olan Gazi Caddesi'nde, pikabın arka kısmına tutunarak seyir yapan çocuklar kameralara takıldı. Hiçbir güvenlik önlemi olmadan pikabın oturma kısmına tutunarak seyreden çocuklar, görenleri hayrete düşürdü. Bir süre pikabın arkasında ilerleyen çocuklar daha sonra inerek gözden kayboldu. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Elazığ Güncel Haberler

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