Elazığ'da pikabın arka kısmında seyreden çocuklar kameralara yansıdı

Elazığ'ın en işlek caddelerinden biri olan Gazi Caddesi'nde, pikabın arka kısmına tutunarak seyir yapan çocuklar kameralara takıldı. Hiçbir güvenlik önlemi olmadan pikabın oturma kısmına tutunarak seyreden çocuklar, görenleri hayrete düşürdü. Bir süre pikabın arkasında ilerleyen çocuklar daha sonra inerek gözden kayboldu.