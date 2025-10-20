Elazığ'da 'Peygamberimiz ve Aile Ahlakı' Konferansı Düzenlendi
Keban'da düzenlenen konferansta, vaiz İlyas Gül, Hz. Muhammed'in aile ahlakı ve sorumluluk bilinci hakkında bilgilendirmelerde bulundu.
Elazığ'ın Keban ilçesinde "Peygamberimiz ve Aile Ahlakı" konulu konferans gerçekleştirildi.
Keban Çok Programlı Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen konferansta konuşan vaiz İlyas Gül, Hz. Muhammed'in aile fertlerine karşı örnek tutumu, sevgi, saygı, sabır ve merhamet temelli aile anlayışını anlattı.
Gül, aile hayatında sorumluluk bilinciyle hareket edilmesinin önemine değindi.
Kaynak: AA / Pirhasan Doğan - Güncel