Elazığ'da Park Halindeki Traktör Alev Aldı

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Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde park halindeyken alev alan traktör, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı. Traktör kullanılmaz hale gelirken, yangının sebebi araştırılıyor.

ELAZIĞ'ın Kovancılar ilçesinde park halindeyken alev alan traktör, yanarak kullanılamaz hale geldi.Olay, Kovancılar'a bağlı Hoşmat köyünde meydana geldi. Park halindeki traktör, henüz bilinmeyen bir nedenle alev alarak yanmaya başladı. Alevleri görenlerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Traktör kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. (DHA

Haber-Kamera: Tekin YALÇINKAYA/ Elazığ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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