ELAZIĞ'DA PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLE ÇARPAN ARAÇTAKİ 2 KİŞİ YARALANDI

ELAZIĞ'da, sürücünün kontrolünden çıkarak yol kenarında park halindeki otomobile çarpan araçtaki 2 kişi yaralandı.

Olay, 21.00 sıralarında Çaydaçıra Kavşağı'nda meydana geldi. N.T. yönetimindeki 23 BR 478 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak; yol kenarında park halindeki 23 ADD 904 plakalı otomobile çarptı. Kazada sürücü N.T. ve yolcusu kuzeni N.T. yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)