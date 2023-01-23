ELAZIĞ'DA PARK HALİNDEKİ OTOMOBİL YANDI
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ELAZIĞ'da park halindeyken alev alan otomobil, yanarak kullanılamaz hale geldi.
ELAZIĞ'da park halindeyken alev alan otomobil, yanarak kullanılamaz hale geldi.
Olay, öğlen saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi'ndeki belediye otoparkında meydana geldi. Park halindeki plakası öğrenilemeyen otomobilin motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Bir süre sonra alev alan otomobil, yanmaya başladı. İhbarla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yanan araca müdahale ederek söndürdü. Araç kullanılamaz hale gelirken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel