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Elazığ'da Park Halindeki Minibüs Alev Alev Yandı

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Elazığ'da park halindeyken alev alan minibüs, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

ELAZIĞ'da park halindeyken alev alan minibüs, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Elazığ'da Sanayi Mahallesi'nde akşam saatlerinde park halindeyken motor kısmından alev alan minibüs yanmaya başladı. Mahalle sakinleri yangın söndürme tüpüyle alevlere müdahalede yetersiz kalınca durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen ekipler tarafından yangın kısa sürede söndürülürken, minibüs kullanılamaz hale geldi. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Elazığ Güncel Haberler

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